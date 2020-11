Mercato di Sessa Aurunca :sospensione non alimentare , Sebastiano Bernardo (Anva Confesercenti) alza la voce

Sospensione non alimentare mercato di Sessa Arunca, Sebastiano Bernardo (Anva Confesercenti) alza la voce

L’Anva Confeserenti provinciale di Caserta per nome del presidente provinciale Sebastiano Bernardo eleva formale protesta per la sospensione del settore non alimentare del mercato settimanale di Sessa Aurunca ordinata dal neo commissario prefettizio.

“E’ ora di dire basta, ancora una volta a pagare le spese della crisi sono gli operatori del commercio su aree pubbliche – tuona Sebastiano Bernardo – non capiamo come mai il Comune abbia sospeso la fiera, lasciando gli operatori nella disperazione. Far perdere una giornata di lavoro agli operatori ambulanti è davvero una iattura. Confidiamo nell’intervento delle istituzioni affinché ci possa essere una linea comune a tutela della categoria ed evitare queste sospensione a singhiozzo che creano incertezza per il futuro delle attività “.