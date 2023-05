MICROCHIP DAY a Formicola

In data 28/05/2023, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, nella splendida location di Piazza Carafa in Formicola, il Comune di Formicola e l’Asl di Caserta, in collaborazione con l’associazione Nati Liberi ODV, promuovono il MICROCHIP DAY, giornata di anagrafe itinerante dei cani padronali. Tutti i cittadini maggiorenni residenti nella Provincia di Caserta, muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale, potranno microchippare gratuitamente il loro cane a Formicola in Piazza Carafa dove saranno presenti i veterinari dell’Asl, esponenti dell’amministrazione comunale ed i volontari dell’associazione Nati Liberi ODV. Ricordiamo a tutti che microchippare il proprio cane è un obbligo di legge, oltre che un gesto di amore e di responsabilità verso il proprio animale. Non mancate!!