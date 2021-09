Milan,Roma e Lazio si fermano, La Juventus resta in zona retrocessione

Giornata molto intensa quella appena trascorsa in serie a, negli anticipi vittorie di misura per Torino,Fiorentina ed Atalanta. L’Inter invece ne rifila 6 ad un Bologna con molti problemi. I due cambi in panchina invece sembrano aver fatto bene a Verona e Cagliari, la prima è riuscita a battere la Roma in Rimonta, mentre la seconda sempre contro una romana è riuscita ad ottenere un pareggio ottimo. Nel posticipo della domenica si ferma ancora la Juventus contro un ottimo Milan. Stasera chiude Udinese-Napoli, con gli azzurri che in caso di vittoria, andrebbero al primo posto da soli.

Risultati: Sassuolo-Torino 0-1, Genova-Fiorentina 1-2, Inter-Bologna 6-1, Salermitana-Atalanta 0-1, Empoli-Sampdoria 0-3, Venezia-Spezia 1-2,Verona-Roma 3-2, Lazio-Cagliari 2-2, Juventus-Milan 1-1, Udinese-Napoli 20:45

Classifica: