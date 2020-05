Mina 42 anni è morta travolta da un tir

Mondragone. Nella serata di ieri , martedi 26 maggio,una vera e propria tragedia ha colpito la città di Mondragone. Mina Di Palo di solo 43 anni ( li aveva compiuti il 2 maggio scorso) mentre era a bordo della sua moto è stata letteralmente travolta e ammazzata da un Tir.

La donna si era trasferita da tempo, insieme a tutta la sua famiglia, a Garda ma era molto conosciuta in città. Sono in tanti a ricordarla per il suo splendido carattere. Chi la conosce parla di lei come una donna sempre sorridente e chiacchierona. Una brutta notizia che ha fatto immediatamente il giro di Mondragone, una città sconvolta che oggi piange per la grave perdita.