Minori stranieri non accompagnati a lezione di life coaching per scoprire i propri talenti e orientare le scelte di vita future

Tre incontri di life coaching, destinati ai minori stranieri non accompagnati, per aiutarli ad orientarsi nel loro percorso di vita. L’iniziativa, promossa dalle associazioni CasertAzione e Meshy in collaborazione con il Cidis e la cooperativa Csc – Credito senza confini’, ha coinvolto una ventina di giovani migranti. Si tratta di attività incentrate sullo sviluppo personale che li aiuteranno a conoscere meglio se stessi, a scoprire i propri talenti e di conseguenza a prendere decisioni sul loro futuro. ‘Abbiamo cercato di ricreare una situazione di comfort – spiega Cristiano Buonocore, life coach ed esperto di progettazione europea – per far sì che potessero essere a proprio agio nel raccontare la loro storia, senza sentirsi giudicati. Il loro vissuto, spesso drammatico, li pone infatti, almeno dal punto di vista umano, in una condizione di vantaggio perché è come se avessero dovuto superare un rito di iniziazione per raggiungere l’Italia. Mostrando coraggio e tenacia. Il problema vero che si pone successivamente è quello legato però all’inserimento sociale, che deve essere sgombro da pregiudizi di ogni tipo, e quindi vissuto eliminando possibili barriere mentali che spesso sono alimentate dalla paura. Il risultato di questo percorso, iniziato a metà novembre e terminato a inizio dicembre, – ha concluso Buonocore, volontario di CasertAzione e Meshy – è stato molto soddisfacente così come la risposta dei ragazzi. Speriamo di aver fornito loro gli strumenti per comprendere appieno la loro visione e le loro aspettative di vita e per riconoscere le proprie capacità’. I laboratori si sono svolti in lingua araba e in lingua inglese grazie alla collaborazione dei giovani volontari del programma dell’Unione europea ‘Esc – Corpi europei di solidarietà’ provenienti da Turchia, Tunisia e Georgia e attualmente in Italia per seguire un percorso formativo.