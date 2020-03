Mona (OPI): “L’OPI dona 3.000 euro per l’acquisto dei test rapidi per COVID-19

CASERTA – Mai come in questo momento storico, prevenire le infezioni nel mondo infermieristico e medico è fondamentale. A tal fine, e con lo scopo di salvaguardare la salute di chi opera in prima linea negli ospedali e deve a sua volta garantire e salvaguardare la salute dei pazienti, l’ordine delle professioni Infermieristiche di Caserta, attraverso il presidente Gennaro MONA, annuncia di aver destinato la somma di euro 3.000,00, all’acquisto dei test rapidi per Covid-19.

Gli stessi tamponi saranno distribuiti agli infermieri impegnati in prima linea nelle strutture ospedaliere esposte, così tentando di avere risultati in tempi brevissimi sull’eventuale positività del contagio. “Ricordo altresì” – ha detto Gennaro Mona – “che su iniziativa degli infermieri Domenico AMATO e Annalisa SANGES, è stata avviata una raccolta fondi tramite la piattaforma Gofoundme via Internet, dal titolo: “Dona un kit anticovid-19 ad un infermiere”.

Anche questa iniziativa si propone il doppio scopo di salvaguardare la salute degli infermieri e dei pazienti di cui i primi devono prendersi cura”. F.to Presidente OPI Caserta, Dott. Gennaro Mona”.