Mondadori di SMCV/Presentazione del romanzo “Respiro di madre”

Patrizia Papa

Patrizia Papa è nata a Caserta, dove vive da sempre. Studi classici, laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane. Si divide fra la passione per la narrativa – Gente di provincia il titolo del romanzo d’esordio – e la scrittura per il cinema e per il teatro, con un occhio sempre attento al territorio. Insegna lingua e letteratura inglese. Tiene corsi di scrittura creativa e di sceneggiatura presso le scuole e le università. Si occupa di correzione di bozze e di editing, oltre che di traduzione letteraria dall’inglese e dal francese.