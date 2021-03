Mondragone/ Amici20, il serale: tra i primi eliminati la 19enne Gaia Di Fusco

Mondragone. Tra i primi allievi ad accedere al serale di questa nuova edizione del talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi è stata la cantante mondragonese di soli 19 anni, Gaia Di Fusco, che è riuscita, nonostante la giovane età, a meritare quella maglia che ha visto di diritto il suo ingresso nella scuola e da lì ottenere il pass per il serale: la fase conclusiva di un percorso che vede sempre più avvicinarsi l’obiettivo di poter guardare ai propri sogni come ad una concreta realtà. Inaspettata, dunque, si è rivelata la sua fuoriuscita dal programma durante la puntata di sabato 20 marzo, dove, in tal senso, è stato Rudy Zerbi, che aveva già in precedenza espresso giudizi non poco critici nei confronti della cantante, ad indicarla per l’eliminazione, nella quale sono confluite le proprie riserve circa il prosieguo del percorso di Gaia: “la fortuna ad un certo punto finisce. Dico fortuna perché lei è entrata al serale affrontando la metà dei giudizi, delle classifiche e di tutti gli strumenti di cui abbiamo potuto tenere conto. È scolastica, intonata, canta bene ma zero emozione”. Nonostante l’intervento di Arisa abbia, ancora una volta, messo in luce le incredibili doti vocali della ragazza – “non è qui per un caso fortuito, quando l’abbiamo vista siamo rimasti tutti a bocca aperta” – Gaia è stata fra i primi due eliminati del serale dalla giuria: a comporla il ballerino e conduttore Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia, il musicista e cantante, nonché leader dei Kolors, Stash. Portare avanti il sogno di intraprendere una carriera musicale è l’augurio che i suoi sostenitori le rivolgono usando le stesse parole di Arisa: ” merita di continuare questo sogno” che, ad oggi, si è tradotto in un’ opportunità per la quale ha ringraziato tutti, prima di abbandonare il palco, aggiungendo che ” è stato un grande onore poter cantare qui e avere a che fare con grandi professionisti”.