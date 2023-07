Mondragone/Emozioni sotto le stelle con l’Arte del Teatro: da sabato 8 luglio torna “Teatro in Comune”

Sarà il primo dei tanti eventi organizzati per la stagione estiva ormai avviata ad attendere residenti e non che vorranno partecipare al programma che caratterizzerà R-ESTATE a Mondragone.

Si alzerà, infatti, a breve il sipario sulla rassegna “Teatro in Comune”.

La manifestazione torna in collaborazione con l’associazione ‘Il Sipario D’Argento’, con la direzione artistica affidata a Franco Di Lorenzo.

A partire da sabato 8 luglio – ore 21, la Casa Comunale ospiterà le 5 Compagnie teatrali di indubbia qualità che porteranno in scena gli spettacoli in cartellone.

Queste ultime si alterneranno sul palco nel corso degli appuntamenti previsti, come da calendario, e riportati nella locandina di cui sopra.

La prima delle cinque serate, nell’area comunale di viale Regina Margherita, sarà inaugurata dallo spettacolo “INPS – Inganni napoletani per sopravvivere” a cura della Compagnia “Ma Chi m’o ffa fa”.

Cinque rappresentazioni teatrali per altrettante serate sotto le stelle accompagneranno il pubblico invitato ad avvicinarsi a quella forma d’Arte che da sempre sa coinvolgere, regalando emozioni, e fare comunità.