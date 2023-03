Mondragone/Giornate FAI di Primavera, due giorni per ammirare l’Italia: la città litoranea scelta come meta turistica con i suoi siti “unici e speciali”

Mondragone – Ritornano le giornate FAI di Primavera e con esse il più importante evento di piazza dedicato al nostro patrimonio paesaggistico e culturale.

La XXXI^ edizione delle Giornate FAI di Primavera apre le porte alle bellezze della Provincia di Caserta: a fare mostra delle proprie meraviglie ai visitatori saranno quest’anno i Comuni di Caserta, Mondragone e Riardo.

Pronti a divenire turisti “per conoscere e far conoscere alcuni luoghi della nostra città e farli diventare dei siti unici e speciali, che contribuiranno ad impreziosire il patrimonio italiano” – ha affermato il sindaco Francesco Lavanga – nella città litoranea ben sette sono i siti che sarà possibile visitare anche nella giornata di domani dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:30 (i siti prescelti sono stati annunciati insieme al capo delegazione FAI Provincia di Caserta, dott. Dante Specchia, durante la conferenza stampa di mercoledì 22 marzo presso la sala conferenze del Palazzo Ducale).

Grazie alla fattiva collaborazione con scuole, associazioni, professionisti ed imprese siamo invitati alla scoperta dei seguenti siti: Palazzo Ducale, Museo Archeologico Biagio Greco, Chiesa San Michele Arcangelo, Chiesa San Mauro, Palazzo Tarcagnota, Basilica Minore di Santa Maria Incaldana, via Appia.

A guidarci in questo viaggio apprendisti Ciceroni, animazione musicale e danzante, mostre fotografiche, letture, balli folkloristici e percorsi enogastronomici.

Oggi, in concomitanza con il via alle giornate FAI di Primavera, anche la consegna ai cittadini – con l’inaugurazione in piazzetta Sant’Angelo alle ore 11:00 – del murales dal titolo “La Madonna Incaldana” quale lavoro artistico che figura tra le idee progettuali di riqualificazione urbana, a partire dal quartiere più antico della città.

Fondamentale è stato il contributo di imprese e professionisti locali per un’opera realizzata, dopo un attento studio di arte urbana, dagli artisti di fama internazionale Marta Lorenzon e Nicholas Perra.