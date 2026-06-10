Filigrana. Gioielli d’amore alla Vanvitelli

Premiazione del bando di concorso “Gilda Filigrana. Gioielli legati da amore” all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”: un momento chiave di confronto tra università, imprese orafe, istituzioni e scuole, capace di generare cultura, opportunità e sviluppo per l’intero territorio campano.
Presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, nel cuore del Corso di Laurea in Design e Comunicazione e di quello in Design per la Moda, la filigrana diventa il filo prezioso che lega la tradizione del gioiello all’innovazione del design contemporaneo.
L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di Terza Missione: l’università esce dalle aule e dialoga con la società civile, le imprese e i musei, mettendo in circolo saperi, tecniche e creatività. Sotto la curatela della prof.ssa Maria Dolores Morelli e della prof.ssa Danila Jacazzi, il workshop “Filigrane. Gioielli legati da amore” ha trasformato lo studio della tradizione orafa in un laboratorio di idee, in cui gli studenti reinterpretano
Premiazione del bando di concorso “Gilda Filigrana. Gioielli legati da amore” all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”: un momento chiave di confronto tra università, imprese orafe, istituzioni e scuole, capace di generare cultura, opportunità e sviluppo per l’intero territorio campano.