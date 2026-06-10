Filigrana. Gioielli d’amore alla Vanvitelli

Premiazione del bando di concorso “Gilda Filigrana. Gioielli legati da amore” all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”: un momento chiave di confronto tra università, imprese orafe, istituzioni e scuole, capace di generare cultura, opportunità e sviluppo per l’intero territorio campano.

Presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, nel cuore del Corso di Laurea in Design e Comunicazione e di quello in Design per la Moda, la filigrana diventa il filo prezioso che lega la tradizione del gioiello all’innovazione del design contemporaneo.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di Terza Missione: l’università esce dalle aule e dialoga con la società civile, le imprese e i musei, mettendo in circolo saperi, tecniche e creatività. Sotto la curatela della prof.ssa Maria Dolores Morelli e della prof.ssa Danila Jacazzi, il workshop “Filigrane. Gioielli legati da amore” ha trasformato lo studio della tradizione orafa in un laboratorio di idee, in cui gli studenti reinterpretano

Post Views: 1