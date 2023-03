Mondragone Incontra: al Palazzo Ducale la presentazione del libro “La rinascita di Venere – Siamo tutti parte civile”, di Caterina Laita

Nuovo appuntamento con la rassegna culturale “Mondragone Incontra: cultura e tradizione”.

Oggi, mercoledì 8 marzo – in collaborazione con l’associazione V.E.R.I. e alla presenza del vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Regione Campania – nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale, Corso Umberto I, si terrà la presentazione del libro “La rinascita di Venere – Siamo tutti parte civile” di Caterina Laita.

Dopo i saluti iniziali dell’ Avv. Francesco Lavanga – Sindaco di Mondragone, di Titti Sciaudone – Consigliere comunale, l’introduzione del giornalista Pierluigi Benvenuti.

Il convegno, che avrà inizio alle ore 18:00, vedrà gli interventi dei giornalisti Mimmo Falco e Maria Rosaria Bacchetta, della criminologa Odile Mannini e dell’editrice Geltrude Vollaro.

L’obiettivo è aprire ad una seria riflessione, dialogando con l’autrice e giornalista, su un disagio che si profila allarmante in materia di violenza sulle donne e violenza di genere.

Affidate all’autrice, in cui le protagoniste hanno riposto la loro fiducia (nel raccontarsi), le vicende narrate.

Attraverso le sue parole faremo un viaggio nel vissuto di tre donne secondo quelle che sono le diverse prospettive date dall’essere moglie, madre, figlia: storie vere in cui, ripercorrendo gli anni degli abusi psicologici, fisici e sessuali, proveremo ad inoltrarci, anche grazie all’attività di reading a cura del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”.

“Un monito per tutti, per chi è vittima, per chi sa, per chi pensa di sapere e per quanti hanno ruoli importanti e decisivi in materia legislativa e giurisprudenziale”.