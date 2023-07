Mondragone, violento impatto fra due auto nella notte. Giovane concittadino estratto dalle lamiere

Tante sono state le persone accorse in via Venezia, nella notte appena trascorsa, richiamate dal forte boato provocato dallo scontro tra due auto. Diversi i soccorsi a raggiungere in breve tempo il luogo dell’impatto.

Tempestivo l’intervento del personale 118 nel prestare le prime cure ad Antonio, un giovane concittadino. Il ragazzo, uno degli occupanti dei due veicoli, rimasto bloccato fra le lamiere, è stato poi liberato dai Vigili del Fuoco. In corso le indagini da parte dei Carabinieri, anch’essi giunti sul posto, per accertare la dinamica, ancora poco chiara, all’origine del sinistro.