Montalto si sblocca al “Pinto”. Adesso la squadra fa sognare la città

Ancora una vittoria per la Casertana, la squadra di mister Cangelosi e riuscita a superare per 1-0 la Turris. Quarta vittoria di fila e quinto posto in classifica. La sfida si decide nel primo tempo con i falchetti che dominano in lungo e largo creando tantissime palle gol. Alla fine la decide Montalto con un super gol al volo da fuori area . Per l’ex attaccante della Reggiana e il primo gol in casa da quando è arrivato a Caserta. La Salvezza è lontana ancora venti punti ma la sensazione è che questa squadra avrà ben altri obbiettivi per questa stagione. Domenica ennesima trasferta in terra pugliese sul campo della Virtus Francavilla con la Casertana che cercherà di rimanere imbattuta lontana da casa.