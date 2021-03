Montedecoro discarica a cielo aperto

Maddaloni. Che sia centro o periferia, non c’è un quartiere di Maddaloni in cui non si sversi senza pietà. Non solo sacchetti di rifiuti, ma mobili, materassi, elettrodomestici e ingombranti di ogni genere arredano squallidamente tante strade del comune calatino.

Una motivazione logica non si riesce a trovare in queste azioni, se non una presa d’atto di un livello di inciviltà senza precedenti, che è peggiorato di anno in anno.

Nella foto questa volta vi mostriamo lo stato di via Carmignano, località Montedecoro. Il cumulo indecente si trova adiacente all’ufficio postale ed è posizionato lì da oltre una settimana.

La segnalazione arriva dai residenti che devono convivere con questo scempio e non ci stanno. Ne chiedono la rimozione e controlli e multe per chi rende la città una discarica danneggiando chi paga le tasse e vorrebbe stare in un paese pulito.