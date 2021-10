Morta in un incendio

Tragedia in una abitazione in provincia di Udine per un incendio: dove una pensionata di 80 anni, di Cleulis di Paluzza, Alberta Puntel, è morta in per le fiamme divampate all’interno della propria casa, situata nella piazza centrale della frazione carnica.

I soccorsi

Inutili i soccorsi, arrivati tempestivamente, dei Vigili del fuoco, il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso della donna.

Le cause

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per accertare le cause del rogo. Prima dell’arrivo dei soccorritori, la figlia della vittima, Lucia Puntel, consigliere comunale di maggioranza, aveva cercato invano di mettere in salvo la madre, mentre l’incendio stava già avvolgendo tutta la casa.

Paura al Vomero, incendio in un palazzo in via Merliani

Momenti di grande tensione a Napoli nel quartiere collinare Vomero dove pochi minuti fa è scoppiato un incendio nella centralissima via Merliani. Le fiamme escono dalle finestre di un appartamento al secondo dei tre piani di un palazzo. Sul posto sono arrivati immediatamente ambulanza e vigili del fuoco che stanno spegnendo il fuoco dalla strada.