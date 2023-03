Mostra di arte al circolo sociale di p.zza Margherita

Nella giornata del 19 marzo p.v. ossia 2023, ci sarà una mostra di arte che vedrà impegnati varie persone e vari artisti, tra cui anche l’artista Mario Fucile.

Mario Fucile napoletano doc verace, artista a 360 gradi, porterà alcune delle sue opere in esposizione presso queste kermesse che si terrà nella giornata di domenica. Autore di numerose opere tra cui anche di argilla, ebbene per modellare l’argilla l’ attrezzo fondamentale per modellare sono le mani (una lavora e l’altra sostiene il pezzo) ma per alcuni lavori come gli scavi, il tracciamento di linee, dritte o curve, o di fori, la lisciatura di zone particolari si usano sgorbie ad occhiello, lisciatoi e spatole per modellare le opere.

Mario Fucile pertanto esibirà all’interno della mostra qualche creazione a beneficio di tutti coloro che volessero prendere parte alla mostra, per valutare opere d’arte di vario genere, appuntamento imperdibile per gli amanti del genere dell’arte e con l’opportunità di fare qualche nuova conoscenza.