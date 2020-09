Movimento Città Futura all’ attacco: Caserta in ginocchio . scuole e strade ko SCUOLE E STRADE KO

“Dopo la situazione metereologica vissuta nel casertano domenica e la conseguente Ordinanza di chiusura delle Scuole , tantissimi cittadini ci hanno contattato per denunciare ancora una volta la cattiva gestione dell’Amministrazione comunale di Caserta che mette in ginocchio l’organizzazione di vita dell’intera cittadinanza. Più volte , e in diversi modi, Città Futura , nei mesi di giugno, luglio e agosto, ha sollecitato gli interventi ordinari e straordinari da fare nelle Scuole rispetto a problemi infrastrutturali antichi e nuovi , legati a infiltrazioni ed altro, ai fini della Sicurezza, considerato anche il momento storico attuale caratterizzato dal Covid 19.

Città Futura ha fatto e pone proposte concrete, nell’ottica di una collaborazione tra maggioranza e opposizione, politica per il bene dei cittadini di Caserta”

Chi parla è Matilde Pontillo, delegata Cultura e Istruzione del Movimento politico Città Futura.

Le Scuole , insieme alle famiglie, sono luogo della formazione dei figli della nostra terra dunque va garantita loro la Sicurezza con azioni correttive a lunga durata.

Chi controlla la squadra che, come affermato , era presente anche il 14 agosto in Comune, quali Azioni ha verificato?

Quali interventi infrastrutturali sono stati fatti dato che al primo temporale, seppure straordinario, le Scuole sono state chiuse?

A fronte di un lavoro continuo e costante dei Dirigenti Scolastici , di team di docenti e di personale ATA operativi nelle Scuole, già dal mese di giugno, per garantire un sereno iter formativo in presenza e in SICUREZZA, emerge l’ inconsistenza delle azioni concrete di chi amministra la città e gli edifici delle Scuole pubbliche che insistono sul territorio casertano.

“È evidente – continua Pontillo – che è mancata e manca un’ azione efficace ed efficiente che possa prevenire problemi di insicurezza e le conseguenti chiusure degli edifici scolastici per infiltrazioni.

E’ possibile che ogni volta gli interventi si fanno dopo che si manifesta un evento meteorologico di questa portata? La domanda che i cittadini con Città Futura pongono a questa Amministrazione è: ma se nei tre mesi antecedenti l’ inizio delle lezioni non siete riusciti a risolvere problemi di infiltrazioni e vari, riuscirete a RISOLVERE del tutto le questioni infrastrutturali delle Scuole di Caserta? O anche questa volta farete interventi tampone che al primo acquazzone si riveleranno inconsistenti? Peraltro, si conosce il rapporto tra gli stili di vita scorretti dell’ uomo e l’ impatto ambientale , quindi la prevenzione rispetto a questi fenomeni naturali ” straordinari” è ancor più urgente.”

Città Futura, chiede con forza, interventi concreti per garantire Sicurezza e diritto allo studio dei nostri figli .

Collegati a questi fenomeni atmosferici l’ emergenza è anche per le strade della nostra Caserta.

È necessario una concreta azione per prevenire e contrastare gli allagamenti delle strade che hanno ricadute nei garage di condomini, nei negozi , bloccando attività , già in ginocchio per l’ epidemia da Covid19.

Inoltre, come già evidenziato dal capogruppo di Città Futura , Enzo Bove, anche in situazioni istituzionali, è necessario intervenire sulle piante malate o con la cura o con l’abbattimento sempre per la sicurezza dei cittadini, in viale Medaglie d’Oro, ad esempio, sono adiacenti alle scuole ed è urgente prevenire disagi o disgrazie avvenute in altri luoghi.