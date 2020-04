MOVIMENTO CITTA’ FUTURA: COUNTDOWN PER LA GARA UN’IDEA IN UNA PAGINA

COMUNICATO STAMPA – 28 Aprile 2020

Scade giovedì 30 aprile il termine ultimo per partecipare alla gara gioco “Un ‘idea in una pagina” il cui tema è La Città futura che vorrei, promossa dal Movimento Città Futura, e per inoltrare un tema ( scuola media) o un disegno( scuola primaria) a [email protected].

Grande è stata la partecipazione e spunti di riflessioni si evincono dagli elaborati inviati fino ad oggi. Questi piccoli cittadini con i loro elaborati hanno donato gioia, allegria in una fase di forti preoccupazioni dovute all’emergenza salute che stiamo ancora vivendo.

Il vincitore riceverà un premio spendibile nelle librerie.

“Questa proposta culturale è il risultato – ha dichiarato Matilde Pontillo, delegata alla cultura e istruzione del Movimento – di un lavoro di squadra fondato su un Progetto civico per la nostra Caserta, iniziato cinque anni fa con l’entusiasmo di un bambino e con il senso di responsabilità, la consapevolezza di fare politica per la costruzione di una città futura in cui i nostri figli potranno esserci e non fuggire in altri luoghi per lavorare. L’attenzione ai bambini e ai ragazzi, protagonisti del futuro, ha rappresentato per noi Movimento Città Futura il senso della Gara ,come opportunità di gioco, svago, divertissement. Purtroppo i bambini e i ragazzi, in questa fase di distanziamento sociale si sono sentiti disorientati in una realtà complicata, difficile. Quindi, a latere della didattica a distanza con i loro docenti, abbiamo creato questa opportunità ludica formativa. Sempre più convinti che la cultura sia un processo continuo a cui concorrono tutte le azioni provenienti da diversi ambiti ai fini del BENE comune, crediamo che la politica sia una forma alta di collaborazione tra e per i cittadini e vogliamo costruire il futuro partendo dal basso, piccoli e grandi.”

MOVIMENTO CITTA’ FUTURA