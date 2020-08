Muore Gaetano Tolosa: ” Ora sarai in paradiso perchè l’ inferno l’ hai vissuto qua”

CASERTA. ” Ora sarai sicuramente in paradiso perchè l’ inferno l’ hai già vissuto sulla terra”. Si potrebbe racchiudere in queste parole la morte di Gaetano Tolosa, 65 anni e conosciutissimo in città. Gaetano è morto oggi , sabato 15 agosto 2020, ucciso dal cancro , dopo un lungo calvario. Era agli arresti domiciliari arrivati in seguito al decreto – anti covid– emanato dal governo. Le sue condizioni di salute non erano buone già dai tempi in cui era detenuto nel carcere di Carinola.I familiari raccontano che si presentava a colloqui accompagnato a braccia e in chiaro stato confusionale.

Per tali motivi il suo avvocato , Marco Alois , aveva chiesto , senza mai ricevere risposta , al Magistrato di Sorveglianza un’ istanza di differimento della pena. Gaetano stava male, la diagnosi dell’ospedale S.Anna e S.Sebastiano di Caserta è di quelle che non lasciano scampo : Tumore avanzato al quarto stadio”, patologia quest’ ultima mai rilevata in carcere.

A questo punto Gaetano , sempre da” osservato speciale” , ha cominciato a sottoporsi ad una serie di Radioterapie presso il Centro Morrone che non riuscite ad evitare il triste epilogo . Una brutta storia che avrà un seguito , i familiari dell’uomo infatti hanno già fatto sapere di voler esporre due denunce, la prima contro il carcere Novelli di Carinola per non essere stati in grado di individuare la malattia e la seconda al Ministero della Giustizia per la mancata decisione del Magistrato di Sorveglianza di concedere al povero Gaetano un differimento della pena.

A Tutta la sua famiglia le piu’ sentite condoglianze della redazione tutta di Belvederenews