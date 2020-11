MUORE VERONICA STILE DI SOLI 33 ANNI,INCINTA DEL SECONDO FIGLIO

Veronica Stile, giovane mamma muore a soli 33 anni.

La donna è spirata a causa dell’aggravarsi dei sintomi causati dal COVID-19.

Era un avvocato,incinta del secondo figlio. Lascia il marito, imprenditore e ex calciatore, Rosario Stanzione e la figlia di 3 anni.

La Asd Nocerina calcio 1910 , il presidente Paolo Maiorino, i dirigenti e i collaboratori ,l’ufficio stampa e i calciatori gli stati vicino al marito di Veronica.

Ieri anche Nocera si è fermata per i funerali della donna, palloncini bianchi , lacrime e commozioni per salutare “Vero” così come la chiamavano gli amici.