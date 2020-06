NAPOLI Nel pomeriggio del 31 maggio 2020 gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Artemisia Gentileschi una persona che, alla loro vista, ha cercato di rientrare frettolosamente in un palazzo.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo, Davide De Luca, 26enne napoletano, e lo hanno arrestato per evasione poiché sottoposto al regime della detenzione domiciliare.