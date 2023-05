Napoli Campione D’ Italia. Anche Caserta partecipa alla festa

Anche Caserta esplode di gioia per il terzo scudetto del Napoli . Sono passati pochi minuti dal fischio finale della partita di Udine e tantissime persone sono scese in strada per festeggiare la squadra di Spalletti che ,pareggiando 1 a 1 in quel di Friuli ,si e’ matematicamente consacrata Campione D’ Italia.

In queste ore tantissime auto stanno sfilando in pieno centro con bandiere ,sciarpe e striscioni bianco e azzurro . In tanti sono anche le persone che hanno preferito invadere il centro storico a piedi per godersi , senza lo stress del traffico , la festa scudetto che arriva 33 anni dopo quello conquistato dal Napoli del Presidente Ferlaino e del compianto Diego Armando Maradona.

Quella di stasera , al di là’ delle ideologie sportive , e’ la vittoria del Sud intero la vittoria di quella parte d’ Italia da sempre volutamente lasciata indietro . Per una volta , almeno questa volta , siamo meritatamente primi .