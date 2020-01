Napoli – Esorciziamo il nuovo anno con le prelibatezze della famiglia Mignore: cornetto portafortuna e calendario dolce

NAPOLI – A Capodanno a Napoli vince ancora la tradizione attraverso metodi innovativi di scelta e abbinamento dei prodotti. Si esorcizza l’arrivo del nuovo anno, con il Corno porta fortuna e la torta Calendario raffigurante il 1° Gennaio 2020. Iniziativa che ha visto protagonista alcuni dei pasticceri più rappresentativi della città Metropolitana di Napoli, Ugo e Raffaele MIGNONE, dell’omonima Pasticceria storica di via Foria, che si sono confrontati in un contest con i cittadini e varie personalità.



Favorire la crescita del sistema dei prodotti dolciari tipici di Natale Partenopei, non più e non solo come luogo di incontro fisico fra domanda e promozione, ma anche come luogo di confronto, trasparenza per la libera formazione e scoperta delle metodiche di preparazione, punto d’osservazione per il controllo della qualità merceologica ed igienico sanitaria dei prodotti, momento di cerniera fra i pasticcieri e il consumatore, come punto fondamentale per definire la filiera, la tracciabilità e rintracciabilità delle materie prime e prodotti utilizzati.



La nostra Nazione è nota per le sue innumerevoli differenze regionali che dalla storia, ai dialetti, alla cultura si riflette necessariamente anche nel’arte innovativa legata alle tradizioni e storie della cultura partenopea e della sua pasticceria di qualità. Cosi presenziando l’iniziativa, il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, componente del Dipartimento Nazionale Agroalimentare Ambiente Acqua Biodiversità Risorsa Mare Ristorazione Pesca e Servizi mns, già Delegato al Settore Agricoltura della Provincia di Napoli, Rosario LOPA.