AL VIA SABATO 11 APRILE LA PRIMA EDIZIONE DI “NAPOLI GUITAR DAYS” A PALAZZO MASTELLONI

La kermesse, della durata di quattro giorni, avrà respiro internazionale e sarà interamente dedicata alla chitarra tra concerti, masterclass e incontri culturali. Lorenzo Micheli, Carlo Marchione, Lucio Matarazzo e Dymitri Zagumennikov sono alcuni degli artisti di primo piano che parteciperanno alla manifestazione

Si terrà da sabato 11 fino al 14 aprile 2026, nella suggestiva cornice di Palazzo Mastelloni (Piazza Carità, 6 – Napoli), la prima edizione di Napoli Guitar Days, un evento di respiro internazionale dedicato alla chitarra classica, alla formazione e alla divulgazione musicale. La manifestazione, sotto la direzione artistica di Giovanni Masi, Simone Giliberti e Massimo Piccolo, nasce con una visione chiara e ambiziosa.

«Sono profondamente emozionato per questo progetto – dichiara Giovanni Masi, giovane chitarrista dallo sguardo innovativo, che ha già raggiunto importanti traguardi internazionali, tra cui il prestigioso riconoscimento della Chitarra d’Oro 2024 come giovane promessa nazionale, e una significativa attività concertistica nei maggiori festival – e desidero ringraziare Massimo Piccolo, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile. I Napoli Guitar Days nascono oggi, ma con una visione fortemente proiettata al futuro, con l’obiettivo di crescere nel tempo, arricchirsi di nuove edizioni e introdurre sempre nuove proposte artistiche e formative».

La rassegna si distingue già per risultati di grande rilievo: le masterclass hanno raggiunto il numero massimo di iscritti in poche ore, con la partecipazione di studenti provenienti da tutto il Sud Italia. Un successo che testimonia il forte interesse verso un’iniziativa che unisce alta formazione e grande musica. Importante anche il coinvolgimento del territorio: è stata infatti attivata una convenzione con numerosi licei musicali di tutte le province della Campania, rafforzando il legame tra istituzioni formative e realtà concertistiche.

Il programma prevede concerti, masterclass e momenti di approfondimento, con la partecipazione di ospiti internazionali e artisti di primo piano del panorama chitarristico, tra cui Lorenzo Micheli, Carlo Marchione, Lucio Matarazzo e Dymitri Zagumennikov. Le masterclass saranno tenute da Lorenzo Micheli (Conservatorio della Svizzera Italiana) e Carlo Marchione (Conservatorio di Maastricht), offrendo agli studenti un’occasione unica di perfezionamento con docenti di fama internazionale.

Un elemento distintivo dei Napoli Guitar Days sarà l’apertura dei concerti con talk e incontri culturali, momenti di riflessione e dialogo dedicati al mondo della chitarra, alla didattica e alla diffusione musicale.