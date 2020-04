NAPOLI – Nel Borgo Sant’Antonio la Polizia arresta due giovani per droga

NAPOLI – Venerdì pomeriggio, 24 aprile 2020, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in Via Pontenuovo una persona che, dopo aver consegnato un involucro ad un uomo in cambio di una banconota, si è data alla fuga.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in un appartamento dove hanno trovato un altro giovane ed hanno sequestrato uno zaino contenente diverse bustine di marijuana del peso complessivo di circa 30 grammi, un bilancino, un cellulare, la somma di 20 euro e diverso materiale per il confezionamento.

Ousman Ceesay e Omar Hamadi, 21enni del Gambia con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19; inoltre, Ousman Ceesay, destinatario della misura del divieto di dimora nel comune di Napoli e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato anche per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.