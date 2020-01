Napoli – Nel quartiere di Scampia la Polizia di Stato sequestra 80 kg di tabacchi lavorati esteri

NAPOLI – Nel pomeriggio di mercoledì, 22 gennaio 2020, gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Salvatore Gambardella due persone che, all’esterno di un garage, stavano caricando delle scatole in un’auto e, alla vista della volante, si sono date alla fuga.



Gli agenti hanno sequestrato, nell’autovettura e all’interno del garage, 8 cartoni contenenti 400 stecche per un totale di 4000 pacchetti di tabacchi lavorati esteri del peso complessivo di 80kg. Inoltre, poiché avevano riconosciuto uno dei due uomini, un 53enne napoletano con precedenti di polizia, lo hanno denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e hanno sottoposto a sequestro penale l’auto utilizzata.