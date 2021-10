Napoli-Parigi. Il console di Francia incontra gli allievi dell’istituto “Galilei”

Il comunicato dell’istituto:

Arienzo. Si terrà giovedì 21 ottobre prossimo, presso la Scuola Secondaria di Primo grado dell’ I.C. “G. Galilei” di Arienzo un evento eccezionale, l’unione di due mondi geograficamente distanti che più volte, nel corso della storia, si sono sfiorati, toccati e stretti in un dialogo culturale che ha generato contaminazioni tali da non riuscire più a cogliere quanto dell’uno c’è nell’altro.

“Napoli – Parigi, un fil rouge entre deux mondes” sarà l’incontro tra il Console generale di Francia a Napoli e Direttore dell’Itituto Francese di Napoli,

Monsieur Laurent Burin Des Roziers, e della Dott.ssa Carmela Arcieri, coordinatrice dei corsi dell’Institut Français, con i giovani studenti arienzani.

La Dirigente dell’ I.c. “G. Galilei” di Arienzo Prof.ssa Rosa Prisco e le autorità locali, nelle persone del Primo cittadino di Arienzo Giuseppe Guida e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Grazia D’Agostino, accoglieranno i graditi ospiti in una mattinata resa frizzante dalle mille sorprese che gli studenti del “Galilei” hanno preparato.

Cultura, tradizione e contaminazione saranno le parole d’ordine che suggelleranno un così importante evento per l’intera comunità!

In trepidante attesa non ci resta che dire

” … e che Napoli – Parigi abbia inizio!”