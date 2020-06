NAPOLI – Polizia sequestra in Via Tasso 760 kg di TLE ed arresta un 52enne

NAPOLI – Nel corso della mattina di lunedì, 8 giugno 2020, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in Via Tasso un’auto uscire da un garage che, alla vista della volante, ha cambiato repentinamente direzione di marcia per eludere il controllo.

I poliziotti hanno bloccato la vettura in cui hanno rinvenuto 14 scatole di tabacchi lavorati esteri mentre altre 62 scatole sono state rinvenute in seguito ad un controllo avvenuto all’interno del garage.

Salvatore Amitrano, 52 enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.