Napoli: Radio Marte ricorda Pino Daniele

Napoli – Grande e spasdomica attesa per gli ascoltatori di Radio Marte. Domani, sabato 4 gennaio, l’emittente radiofonica napoletana ha previsto un evento speciale, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Pino Daniele, che andrà in onda in ben due fasce orarie differenti: il primo appuntamento te tra le 06.00 e le 08.00, il secondo dalle 14.00 alle 20.00.

Si tratterà, oltre al ricordo del cantautore, di un interessantissimo viaggio attraverso la sua intera carriera. La maratona per Pino sarà accompagnata da tutte le voci del palinsesto marziano. Radio Marte è presente in FM in cinque regioni oltre la Campania, in digitale terrestre ch. 655, in DAB+, web, social ed app gratuite dedicate.