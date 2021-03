La vittoria ai danni della Roma ha fatto ripiombare il Napoli in piena zona champions.

La vittoria degli azzurri e la sconfitta a sorpresa della Juventus contro il Benevento, fanno si che ora il 4 posto è lontano appena due lunghezze.

Ora c’è una settimana di riposo per chi non dovrà partire con le nazionali, la speranza di Gattuso è che questa sosta non faccia troppi danni