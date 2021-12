Napoli vincente ma sfortunato per l’ennesimo infortunio

Il Napoli di Spalletti batte il Leicester per 3-2 e passa il turno in Europa League. La squadra di Spalletti dopo essere andata avanti di due reti si era fatta riprendere dagli inglesi. Il gol di Elmas però nella ripresa ha regalato la vittoria agli azzurri. Secondo posto in classifica e spareggi in Europa League l’unica notizia positiva è l’ennesimo infortunio, questa volta a fermarsi e Lozano. Il messicano in uno scontro di gioco ha avuto la peggio adesso bisognerà capire quanto tempo ci vorrà per recuperarlo. Intanto il Napoli nel prossimo sorteggio sarà testa di serie, ma le squadre che possono essere prese fanno davvero paura. Tra i pericoli più grandi ci sono sicuramente Barcellona,Lipsia e Dortmund

Teste di serie:

Braga, Dinamo Zagabria, Lazio, Olympiacos, Napoli, Rangers, Real Sociedad, Betis

Non teste di serie:

Atalanta, Barcellona, Dortmund, Lipsia, Porto, Siviglia, Sheriff, Zenit