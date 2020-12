Napoli, dal 15 novembre giorno in cui la Campania entra in zona rossa sono state controllate 73.961 persone per il rispetto delle misure anticovid.

I controlli sono stati effettuati nell’area metropolitana di Napoli e sono state impiegate 23.663 forze dell’ordine.

Le persone sanzionate sono state 2.065. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 5.721 e solo 104 sono stati sanzionati, mentre per 28 esercizi è stata disposta la sospensione o addirittura la chiusura dell’attività.