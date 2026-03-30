Nasce il Cineclub Alambra

Il CineClub Alambra riporta il cinema in città

Maddaloni si prepara ad accogliere una nuova rassegna di eventi dedicati al cinema. A partire da mercoledì 1 aprile, e per tutti i mercoledì del mese, prenderà il via la rassegna cinematografica “CineClub Alambra”.

Gli appuntamenti si terranno presso la Sala polifunzionale “Franco Imposimato”, bene confiscato alla criminalità organizzata, situato in Corso I Ottobre 75 a Maddaloni.

Il cineforum rientra nel progetto Mo.Sa.I.Co. – Momenti Salienti In Compagnia, sostenuto da Fondazione CON IL SUD, con SNC Libero Pensiero ODV come ente capofila e, tra i partner, l’associazione L’Albero della Vita.

Il programma della rassegna

Gli appuntamenti in programma:

– 1 aprile: The Blues Brothers

– 8 aprile : The Truman Show

– 15 aprile: Lady Bird

– 22 aprile: I cento passi

– 29 aprile: La mia vita da zucchina

Il primo appuntamento avrà inizio alle ore 20.00 con una breve presentazione del progetto da parte di tutti i giovani che ne hanno preso parte. Tutte le successive proiezioni inizieranno invece alle ore 20.30. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti puoi seguirci sulla pagina Instagram @lalberodellavita_cineforum, sulla pagina Facebook de ‘L’Albero della Vita’ o tramite i contatti presenti sul sito de L’Albero della Vita.