NATALE ECCO LE NUOVE REGOLE

Manca poco al vertice tra Conte di capi di delegazione di maggioranza per decidere la nuova stretta anti covid . Decisioni che arriveranno dopo una lunga trattativa. Il paese dovrebbe diventare per 8 giorni zona rossa 24-27 dicembre e 31 dicembre, 3 gennaio. E 3 giorni in zona gialla (28,28 e 30 dicembre ). Il nuovo Dpcm non impedirà a chi ha già prenotato di partire entro il 20 dicembre. Ma dopo gli spostamenti tra regioni verranno bloccati e tra il 24 e il 27 rimarranno chiusi anche bar ,ristoranti e negozi. Va ricordato che resteranno in vigore le regole introdotte dal Dpcm del 3 dicembre scorso: dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori delle diverse regioni o province autonome . In questo periodo sarà possibile spostarsi tra comuni, province e regioni solo per motivi di lavoro , necessità o salute . LE NUOVE REGOLE

19-20 DICEMBRE , è l’ultimo week end libero , nessuno anticipo della zona rossa , ci si potrà muovere liberamente , negozi aperti aperti fino alle ore 21.00 , bar e ristoranti aperti fino alle ore 18.00. Resta valido il coprifuoco alle ore 22.00.

21-23 DICEMBRE , niente spostamenti ma tutto aperto da lunedì scatta la mobilità in tutta Italia . Ci si potrà spostare nelle altre regioni solo per motivi di lavoro , necessità ó urgenza . Chi intende spostarsi in una seconda casa potrà farlo. Con tutte le regioni in giallo tranne l’Abruzzo , saranno gli ultimi 3 giorni di shopping natalizio , negozi aperti fino alle ore 21.00. E saranno anche gli ultimi giorni della settimana che si potrà andare al bar, ristoranti e aperti naturalmente anche i parrucchieri e Barbieri , ma alle 22.00 tutti a casa.

24-27 DICEMBRE , l’Italia sarà in zona rossa. È il primo blocco dei giorni prefestivi e festivi in cui le regioni dovremmo chiudere negozi , bar e ristoranti. Aperti con gli orari festivi supermercati , farmacie, tabacchi. Vietati ogni spostamento anche nel proprio comune se non per motivi di necessità , salute . Si potrà uscire per andare a messa ma non dai parenti. Niente pranzi e cene di Natale se non con il nucleo familiare.

28-30 DICEMBRE, si riapre per soli 3 giorni ,riaprono i negozi , bar e ristoranti con gli orari stabiliti e il coprifuoco rimane sempre alle 22.00. Ci si potrà muovere liberamente solo all’interno del proprio comune e nella propria regioni ma resta il divieto di spostarsi nelle altre regioni.

31-3 GENNAIO , ritorna la zona rossa , l’obbiettivo è quello di bloccare i veglioni di fine anno e i pranzi di famiglia. Blocco totale anche all’interno del proprio comune.

4-6 GENNAIO, si riapre ma non si esce dalla propria regione . La fine dell’Italia in zona rossa. Anche per befana dovrebbe godere di un regime meno restrittivo. Riaprono le attività e ritorna il coprifuoco alle ore 22.00