Natale Village: dal 7 al 23 dicembre la magia ritorna all’A1Expò per il mega Villaggio di Natale al coperto

Tutto pronto al Polo Fieristico A1Expò per la II Edizione di Natale Village, in programma al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud. Un calendario lungo, ricco di tantissime sorprese e tanta magia.

Da giovedì 7 al 23 dicembre dalle ore 15:00 alle 21:00 e durante i festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 22:00, i magici cancelli del Villaggio di Babbo Natale resteranno aperti per ospitare i grandi e piccoli ospiti del regno fatato di Santa Claus.

Natale Village, dopo il clamoroso successo ottenuto lo scorso anno, torna con un importante stravolgimento; infatti, il Villaggio è stato ampliato sia in termini di spazi che attraverso l’installazione di numerosissime attrazioni, selfie set, personaggi e luoghi. Un percorso incantevole che sarà condotto dai fedeli e laboriosi elfi di Babbo Natale che avranno il compito di condurre i visitatori da Babbo Natale per la consueta foto ricordo.

“Natale Village si ripropone con lo stesso spirito natalizio dello scorso anno – afferma il Presidente dell’A1Expò, dott. Antimo Caturano – ed è per questo che riproponiamo una formula low cost affinché l’evento possa essere accessibile a tutti, che tutte le famiglie possano vedere e toccare con mano quello che la fantasia ha solo potuto immaginare. Stiamo lavorando notte e giorno per garantire un’esperienza sensoriale senza precedenti e posso dire con sicurezza che quello che abbiamo creato è veramente qualcosa di fantastico. Per rendere tutte queste ambientazioni magiche, dobbiamo solo aspettare lo scintillio dei nostri visitatori”.

Lo hanno visto in tanti girovagare nei pressi del Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, ha cercato di camuffarsi con occhiali da sole, coppola siciliana e impermeabile. Nonostante le precauzioni e la mise in borghese, alcuni bimbi lo hanno riconosciuto ma Lui ha smentito categoricamente con un garbato “Non sono io”. Ma di chi stiamo parlando? Ma ovviamente del protagonista assoluto del mese di dicembre: Babbo Natale, quello vero, l’unico ed inimitabile uomo in rosso che fa splendere la felicità sui volti dei bambini e di chi continua a credere nella Sua leggendaria bontà d’animo.

Stop agli spoiler ed appuntamento in Viale delle Industrie 10, a San Marco Evangelista (Caserta Sud) per rivivere insieme la bellezza eterna del Natale.