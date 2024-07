“NATIVE LANGUAGE”, GIOVEDÌ 1° AGOSTO AL #ITTATEVEAMARE JAZZ FESTIVAL 2024 IL CONCERTO DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO ALBUM DEL CHITARRISTA JAZZ PIETRO CONDORELLI

Giovedì 1° agosto 2024 al lido Varca d’Oro, in via Orsa Maggiore, Riviera Flegrea

Domitia, Marina di Varcaturo, nel corso dell’#Ittateveamare Jazz Festival 2024 il

chitarrista jazz Pietro Condorelli presenterà al pubblico il suo nuovo album,

“NATIVE LANGUAGE”. Durante il live eseguirà i brani dell’album con il “Pietro

Condorelli Native Language Trio”, che vede Emiliano De Luca al contrabbasso e

Raffaele Natale alla batteria. L’album è già disponibile sulle principali piattaforme

digitali (Apple Music, Spotify, Amazon Music) e su Youtube.

Il festival

Nato da un’idea di Salvatore Trinchillo, lo #Ittateveamare Jazz Festival è il primo

festival jazz piedi nella sabbia. La rassegna vede alla direzione artistica Michele

Solipano del Napoli Jazz Club, noto per la sua grande competenza in materia di jazz

autentico. Non a caso nella programmazione c’è anche il concerto di Dado Moroni

con Eddie Gomez. Quello del Pietro Condorelli Native Language Trio è

l’appuntamento conclusivo del festival.

I brani dell’album

L'album Native Language comprende 8 versioni rivisitate di storici standard jazz ("I

love you" di Cole Porter, "A flower is a lovesome thing" di Billy Strayhorn, "All of

me" di Gerald Marks e Seymour Simons, "Pannonica” di Thelonious Monk,

"Strollin'" di Horace Silver, "Rhapsodic" di Claude Bolling, "Giraffe" di Don Garcia e

"I can't get started" di Vernon Duke) e un brano originale che dà il nome al disco,

"Native Language", composto da Pietro Condorelli.

Il tema del capolavoro di Cole Porter, “I love you”, viene proposto con una serie di

obbligati e arricchito da un solo di chitarra nel quale troviamo tutti i segni distintivi

del fraseggio di Condorelli: la ricerca del senso melodico, la varietà del ritmo,

l’approccio pianistico allo strumento, il sapiente dosaggio delle dissonanze. Sin dal

primo brano si nota l’arte del trio. La base ritmica di Raffaele Natale e Antonio

Napolitano è materia viva, pulsante e sensibile alle sollecitazioni del solista.

Il secondo brano è anche una scelta “politica”, oltre che artistica. Un omaggio a uno

dei più grandi compositori della storia del jazz, Billy Strayhorn e al valore sociale del

jazz, un genere che ha rappresentato per anni l’unica voce di chi (afroamericani,

omosessuali, donne) negli Stati Uniti non aveva voce. “A flower is a lovesome

thing”, struggente ballata proposta in una versione articolata sul piano ritmico, sia

nel tema che nel solo.

Il terzo brano è un altro grande classico, “All of me”. Una rivisitazione decisamente

ben concepita, in cui utilizzando le chiavi di un gergo jazzistico moderno Condorelli

riesce ad aprire, a destrutturare e a riproporre in modo originale, pur senza

stravolgerla, l’anima della composizione di Gerald Marks e Seymour Simons.

La title track, “Native Language” è l’unica composizione originale dell’album. Anche

qui la melodia si rifà al jazz delle origini, con una parte romantica che lascia il posto

a un bridge allegro e ironico. È forse in questo brano che si nota maggiormente la

complicità tra Condorelli e il batterista Raffaele Natale, che lo segue con maestria

nel vertiginoso sviluppo del solo. Ed è anche quello in cui il contrabbassista Antonio

Napolitano mette sul tavolo le sue risorse tecniche, in particolare nell’articolazione

ritmica del suo spazio solistico.

Decisamente interessante l’interpretazione di “Pannonica” di Thelonious Monk. Il

chitarrista appare decisamente ispirato e si/ci concede un viaggio quasi

psichedelico, in cui riesce a dare prova di una impareggiata capacità di rompere

qualsiasi schema espressivo e di abbandonarsi alla pura trance creativa. Una libertà

solidamente supportata dalla base ritmica di Antonio Napolitano e Raffaele Natale.

In “Strollin’” di Horace Silver, il chitarrista torna nel perimetro del linguaggio

jazzistico più “edibile” e dà prova delle sue capacità comunicative, ricorrendo

all’accezione più piena dell’espressione “native language” nella costruzione del solo

e nel comping.

"Rhapsodic" è l’omaggio al grande compositore e pianista jazz francese Claude

Bolling. Un musicista il cui background culturale è molto in linea con la musicalità di

Condorelli, per la comune formazione classica e per l’amore verso lo stile espressivo

dello swing “popolare”. Un’affinità che si nota anche nell’interpretazione del brano

da parte del chitarrista casertano.

In "Giraffe" di Don Garcia troviamo alcuni degli esempi più caratteristici del registro

linguistico/espressivo di Condorelli, sempre un passo avanti (o di lato) rispetto alle

aspettative dell’ascoltatore. Imprevedibilità che, però, nulla toglie alla innata

capacità del musicista di coinvolgere anche l’ascoltatore più tradizionalista. È

proprio qui che si fa evidente, ancor più che negli altri brani, l’armonia del trio e la

bravura di Natale e Napolitano, che come un solo strumento tracciano le coordinate

dell’audace improvvisazione del band leader.

L’ultimo brano, “I can’t get started”, è invece eseguito dal solo Condorelli in stile

pianistico, genere reso popolare da Joe Pass nel 1973 con il suo album “Virtuoso”.

Una sorta di vocazione e allo stesso tempo un marchio di fabbrica, per Condorelli,

tra i pochissimi chitarristi (se non l’unico) in Italia a distinguersi per l’abilità di

suonare la chitarra eseguendo contemporaneamente la parte melodica, quella

armonica e quella ritmica.

Il linguaggio e la tecnica di Condorelli

Uno stile unico, inconfondibile, quello di Condorelli. Il suo è un linguaggio musicale

che suona nuovo e familiare allo stesso tempo, che affonda le radici nella tradizione

jazzistica sedimentatasi nel secolo scorso ma che è proiettato al futuro, in un lavoro

costante fatto di studio, ricerca e sperimentazione. Una “lingua madre” che lui ha

imparato a riconoscere sin da bambino, che ha amato per tutta la vita e che oggi

padroneggia con disinvoltura e maestria.

Il suo approccio pianistico alla chitarra, suonata contemporaneamente come

strumento armonico, melodico e ritmico, fa di lui l’unico vero rappresentante in

Italia della scuola chitarristica che ha visto in Barney Kessel e Joe Pass i suoi più

illustri punti di riferimento. Ma proprio questo modo di esprimere la propria

musicalità ha spinto Condorelli a trarre insegnamento e ispirazione da altri

strumentisti, da Thelonious Monk a Bill Evans, da Barry Harris a John Coltrane.

A ciò si aggiunge il contributo personale di un vero e proprio cultore e teorico del

linguaggio jazzistico, esploratore delle infinite possibilità di evoluzione di esso e

autore di numerose pubblicazioni in ambito didattico. La sua padronanza dello

strumento è evidente nella tecnica perfetta, nelle improvvisazioni intricate e nel

fraseggio emotivo. Un virtuoso nel senso più ampio possibile che però riesce a

esprimere la sua idea della musica con sensibilità e raro lirismo.

La carriera artistica e accademica

Con un percorso musicale che lo ha portato dalla natia Italia a diversi palcoscenici

internazionali, Condorelli si è affermato come figura di spicco della scena jazz

contemporanea. Nel corso dei suoi 40 anni di carriera ha collaborato nella didattica

con giganti del jazz come Joe Diorio, Mike Stern, Jim Hall e Mick Goodrick, ha

insegnato 15 anni a Siena Jazz e dal 2000 è docente di Chitarra Jazz al Conservatorio

San Pietro a Majella di Napoli. Ha suonato con musicisti di fama internazionale

come Lee Konitz, Jerry Bergonzi, George Cables, Jimmy Owens, Charles Tolliver,

Dick Oatts, Jim Snidero e ha fatto parte, negli anni ’90, della mitica band rock

progressive "Area".

Condorelli: “Trasmetto il mio amore per il mainstream jazz”

“La pubblicazione di Native Language – spiega lo stesso musicista – risponde

all’esigenza di tornare a trasmettere ad un vasto pubblico di appassionati di Jazz le

mie scelte musicali e la mia attuale predilezione per il mainstream jazz. Il profilo

ritmico armonico è pertanto molto presente in questo lavoro. Anziché proporre

solo musica originale, ho preferito suonare brani molto conosciuti tra gli standard

jazz ed alcuni jazz originals. Con Antonio Napolitano al contrabbasso e Raffaele

Natale alla batteria suoniamo con grande interplay e senso dello swing, all’insegna

dell’estemporaneità e della freschezza espressiva”.

Piracci: “Un lavoro profondo, ma anche teso e spericolato”

"Pietro Condorelli – scrive di lui il chitarrista e docente Giacinto Piracci nella nota di

copertina di "Native Language" – non è un semplice stilista molto preparato nel suo

campo. La profondità della sua ricerca nel linguaggio jazzistico si scorge nei piccoli e

preziosi dettagli in cui risiede gran parte del pregio di questa forma d'arte: la scelta

delle legature, l'enunciazione, gli accenti, la fluidità del periodo e il "drive" sempre

in avanti, teso e spericolato, che ricorda la guida temeraria di Dean Moriarty che

Kerouac descrive in On the road".

Clemente: “La lingua naturale del jazz”

“Native Language di Pietro Condorelli – scrive Ugo Clemente, direttore editoriale del

quotidiano Cronache – è un lavoro coraggioso. Nell’epoca delle contaminazioni e del

postmodernismo musicale, dell’autoreferenzialità più estrema che spesso si rivela

una mera riproposizione di cose già dette, il virtuoso chitarrista mostra come sia

possibile esprimere idee nuove e attuali utilizzando il linguaggio naturale del jazz.

Quello che nell’arco di un secolo si è trasformato ma anche strutturato sul piano

grammaticale e lessicale”.

La copertina: l’opera “Labyrinth” di Salvatore Ravo

Salvatore Ravo è nato a Casalnuovo di Napoli nel 1959. Ha esordito come pittore e

disegnatore tessile giovanissimo, realizzando una prima mostra a Napoli all’età di

diciassette anni e maturando esperienze lavorative sui disegni ecclesiastici del

Settecento. Dalla fine degli anni Settanta ha vissuto ed esposto in diversi Paesi del

mondo: Spagna, Inghilterra, Belgio, Scozia, Cuba, Polonia, Portogallo. Ha

collaborato con diverse rassegne jazz: con il Time in jazz di Berchidda, Sardegna,

insieme a Paolo Fresu, artista per il quale ha firmato anche alcune copertine di

album; per dieci anni consecutivi, con il Pomigliano Jazz Festival, ha partecipato a

concerti live di jazzisti con la realizzazione di opere in progress. Ha curato mostre

internazionali e tenuto seminari sul colore in diverse scuole d’Italia, Inghilterra,

Cuba e Spagna. Ha realizzato il manifesto di Umbria Jazz Winter 21 a Orvieto.

La produzione

Le registrazioni e il missaggio sono opera di Gustavo Sciano, che ha lavorato al

Vessel Recording Studio di San Nicola la Strada. La sola "I can't get started" è stata

registrata da Benny Salomone al Piana Lab. Le grafiche sono di Nicola Di Caprio,

mentre l'immagine di copertina è l'opera "Labirinto" dell'artista Salvatore Ravo.

