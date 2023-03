Nella giornata dedicata alle donne nasce una partnership tra Calatia Rosa e l’APS “Coltiviamo gentilezza”

Maddaloni – L’associazione di promozione sociale COLTIVIAMO GENTILEZZA nasce dall’omonimo progetto ideato nel 2018 da Viviana Hutter, educatrice e pedagogista, con l’obiettivo di diffondere una cultura delle emozioni e dell’empatia. Coltiviamo Gentilezza APS propone attraverso la condivisione di azioni e parole una sociologia pedagogica positiva per contrastare la violenza e la mancanza di rispetto in tutte le sue forme. Promuove un linguaggio positivo dove è importante cambiare i paradigmi espressivi: io sono contro diventa io sono per.

La nostra mission è diffondere esempi di gentilezza e buone pratiche convinti che ogni piccolo gesto di gentilezza, ogni piccola parola possano determinare un cambiamento nel mondo. L’associazione si occupa di promuovere, sostenere, organizzare e realizzare laboratori, eventi, manifestazioni solidali, incontri di formazione e spunti didattici in enti pubblici e privati, attraverso diverse attività e differenti metodologie.

È promotrice e ideatrice del primo Festival della Gentilezza in Italia, un’iniziativa nata dal basso come festival diffuso per diffondere pratiche gentili in ogni angolo del Paese. Il progetto nella sua intenzione più profonda ha come obiettivo quello di riportare le emozioni al loro equilibrio naturale, diffondendo una cultura della gentilezza che come diceva Goethe “…è la catena forte che tiene legati gli uomini”. Per costruire gli anelli di questa catena, l’associazione crea legami e collaborazioni con altre realtà del territorio e a livello nazionale. L’intento è sempre quello di costruire una rete di accoglienza e ascolto, rispetto e educazione alla gentilezza in qualunque ambito della società. Collaboriamo con le associazioni: Su Una Nuvola Blu, che si occupa di bambini con disturbi del neurosviluppo e della loro piena accoglienza nella società, l’associazione Abile Mente Onlus che si occupa di diffondere la Lingua dei Segni in diversi ambiti e soprattutto attraverso la creatività tra i bambini, l’associazione e libreria La Bottega delle Parole, per diffondere messaggi di buona cultura e educazione alla lettura e all’ascolto. Nella giornata di oggi, 8 marzo, per celebrare la Giornata internazionale per i diritti delle donne, Coltiviamo Gentilezza APS ha stretto una collaborazione importante con l’associazione Rosa Calatia, che si occupa di ascolto e assistenza per le donne vittime di violenza. Una partnership importante per Coltiviamo Gentilezza, che ha sancito l’apertura di uno sportello di ascolto per donne vittima di violenza all’interno dell’Officina della Gentilezza, la sede operativa dell’associazione. “Teniamo moltissimo a questa partnership perché ci dà la possibilità di offrire i nostri spazi per dire alle donne che noi ci siamo e che saremo sempre pronte ad offrire loro la nostra mano. Grazie all’associazione Calatia Rosa per aver creduto in noi dal primo giorno.”