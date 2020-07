Appena finita la stagione già si pensa alla prossima stagione di serie c. Bisognerà capire se a settembre i tifosi potranno tornare allo stadio, per il momento di sta studiando un modo per permettere ai tifosi di andare allo stadio in piena sicurezza. Vista anche la mancanza di tempo, la lega ha deciso di annullare per questa stagione la coppa Italia di serie c. Sarà una Casertana molto giovane quella che vedremo, non ci resta che attendere il 27 settembre( giorno in cui si dovrebbe ripartire).