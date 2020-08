Neopatentato in stato di ebbrezza fermato dalla polizia di Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Pronto l’intervento delle forze dell’ordine dell’arma dei carabinieri e della polizia municipale di Sessa Aurunca, le quali hanno fatto rispettare la normativa in tema COVID-19 sulla movida a Baia Domizia. Effettuati decine di controlli per verificare anche il tasso alcolemico dei guidatori. A seguito di questi controlli viene denunciato un neo patentato che era alla guida di una vettura in stato di ebbrezza: ritirata immediatamente la patente e multato di una sanzione amministrativa.