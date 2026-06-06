Il Gruppo 31 Agosto saluta Tiziana Maffei

Nel momento in cui si conclude il mandato di Tiziana Maffei alla guida della Reggia di Caserta, il Gruppo 31 Agosto si associa al coro dei 170 sostenitori per rivolgere un saluto di commiato e un sincero ringraziamento per il lavoro svolto a tutela e valorizzazione di uno dei più straordinari patrimoni culturali e paesaggistici del nostro Paese. Questi anni hanno visto confronti, dialoghi e talvolta anche divergenze, sempre accomunati dall’interesse per la salvaguardia del complesso vanvitelliano e del suo patrimonio naturale. In questo percorso resta particolarmente significativa la vicenda dei 750 lecci della Via d’Acqua, con un progetto che prevedeva l’abbattimento del bosco artificiale disetaneo costituito da 750 lecci molti dei quali secolari, scongiurato grazie alla mobilitazione civica del Gruppo 31 Agosto e di molte altre associazioni, con la raccolta di circa 9000 firme di adesione on-line su change.org con la petizione “Fermiamo l’abbattimento di 750 lecci nella Reggia di Caserta!” che si sono battute con determinazione affinché venisse riconosciuto il valore storico, paesaggistico e ambientale di quelle alberature e che non vi fosse la necessità di sostituirle. La salvaguardia dei lecci rappresenta oggi una testimonianza concreta di come la partecipazione dei cittadini e l’attenzione delle istituzioni possano concorrere alla tutela del bene comune. Tappa importante nella difesa del patrimonio verde della Reggia. Allo stesso tempo, in questi anni sono emerse criticità, ricorda il gruppo 31 Agosto, che richiedono attenzione e interventi concreti, che saranno sottoposti all’attenzione del nuovo Direttore Generale, come la crisi idrica che ha interessato la cascata del Parco, mettendo a rischio uno degli elementi più iconici del complesso vanvitelliano, nonchèl’emergenza legata alla diffusione del virus West Nile attraverso le zanzare, anche questo tema che impone un costante monitoraggio e adeguate misure di prevenzione per la tutela della salute pubblica. Nel salutare Tiziana Maffei, il Gruppo auspica che il futuro della Reggia di Caserta continui a essere ispirato ai principi della conservazione, dell’ascolto e della valorizzazione condivisa del bene pubblico. La storia dei 750 lecci resta un simbolo di questo percorso e un’eredità preziosa per tutti. A Tiziana Maffei rivolgiamo dunque i migliori auguri per i suoi futuri incarichi, nella consapevolezza che la cura del patrimonio culturale richiede sempre dialogo, ascolto e responsabilità condivisa.