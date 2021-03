Nessuno tocchi il lavoro. Addetti ai parcheggi in rivolta.

Capua. Stamattina sono scesi in piazza gli addetti ai parcheggi della città di Capua. Il loro futuro lavorativo è incerto come mai prima d’ora, per la mancata definizione delle procedure d’appalto di un affidamento che si avvia a conclusione, essendo, tra l’altro già stato prorogato.

Inoltre, alcuni di loro sono stati destinatari di contestazioni disciplinari che non hanno un riscontro fondato.

Questi lavoratori, dopo anni di servizio prestato con orari limitati e stipendi esigui, se paragonato ai rischi a cui si espongono quotidianamente, vedono vanificare i loro sacrifici e temono per il loro futuro. Per questo oggi sono in piazza a protestare sostenuti dall’USB (Unione dei sindacati di base) presso la sede del comune di Capua.

Chiedono il ritiro di tutti i provvedimenti disciplinari e chiarezza sul loro futuro.