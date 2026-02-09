Nice 26 ritorna con lo spettacolo Rainbow

l palcoscenico del Consorzio Creativo di Marcianise (Via Romaniello n. 9, Marcianise (Caserta)) si prepara ad accogliere uno degli eventi teatrali più attesi della stagione, inserito nella cornice del festival di teatro indipendente Nice 26. Sabato 14 febbraio, alle ore 21.00, andrà in scena Rainbow – memorie da una storia vera, spettacolo che ha saputo conquistare la critica nazionale. L’opera, infatti, arriva in città forte di un palmarès impressionante, avendo trionfato al Roma Fringe Festival 2025 come miglior spettacolo e premio della critica, oltre ai riconoscimenti ottenuti ai premi Alessandro Fersen e Renato Barbieri.

Francesco Rivieccio è autore e interprete di un monologo che scava negli abissi della memoria per riportare alla luce una vicenda umana travolgente. Coadiuvato dal lavoro di Shanti Tammaro come aiuto regia e di Ciro Pauciullo come assistente alla regia, Francesco Rivieccio guida il pubblico in un viaggio introspettivo che intreccia i destini individuali con il dramma collettivo della Seconda Guerra Mondiale. La pièce non è solo una ricostruzione storica, ma una riflessione filosofica sulla perdita dell’innocenza e sulla capacità del conflitto di alterare irreversibilmente la natura umana.

L’evento, promosso con il patrocinio del Comune di Marcianise e sostenuto da partner come Non Solo Sipario e Risvegli Culturali, trasforma la cronaca di una storia vera in un’esperienza sensoriale che spazia dai sogni infranti sul fondo del mare fino alla speranza della luce solare. Grazie al supporto di realtà locali come la clinica dentale di Lina Tartaglione e Carito Assicurazioni Generali, l’iniziativa si conferma un punto di riferimento per la cultura del territorio.

Per partecipare a questa serata di grande teatro civile, il costo del biglietto è di 6 euro ed è necessaria la prenotazione tramite il portale dedicato al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/1981513958591