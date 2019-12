Nicoletta Pomposo Segretario Provinciale ADC Nel centro-destra non c’e’spazio per trasformisti

Caserta. Coerentemente con la scelta di entrare nella coalizione di centrodestra che ambisce a governare la Regione Campania per i prossimi 5 anni anche a Caserta e Provincia ADC è a pieno titolo nell’allenza di Centro Destra , e anche se non invitati al tavolo provinciale ufficiale dell’alleanza (crediamo per semplice distrazione) ribadiamo con forza che chi voterà il Bilancio a Caserta sarà fuori dal ns progetto e dalle nostre liste sia per le prossime regionali che per le comunali, perché crediamo fermamente che la Politica , quella con la P maiuscola non può prescindere da valori quali lealtà , moralità ed eticità , quindi non ci potrà essere spazio per trasformisti in quanto il voto sul bilancio è un voto politico e non si può essere di centro sinistra al comune e allo stesso tempo di centro destra alla Regione , la gente non capirebbe .

Nicoletta Pomposo , segretaria provinciale ADC