Nonno di 67 anni abusa della nipote di 12 anni durante l’assenza della madre per lavoro

CARINOLA – Un’intera comunità è sotto shock. Nonno di 67 anni arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver violentato sessualmente la nipotina di soli 12 anni quando la mamma si recava a lavoro. Nella giornata di venerdì, 24 aprile 2020, i Carabinieri della Stazione di Carinola (in provincia di Caserta) hanno eseguito l’Ordine di Custodia Cautelare (OCC) in carcere a carico di C.S., classe ’53.

Il Giudice delle Indagini Preliminari (GIP), condividendo a pieno quanto emerso nella prima fase istruttoria, ha ritenuto “granitiche” le risultanze emerse nonché ravvisava i reati previsti dagli artt. 81 cpv, 609 bis, co.1 e 5 sexies, 609- quinquies co. 1e 3 c.p., ai danni della nipote minore.

Il provvedimento restrittivo di oggi, nasce da una segnalazione ricevuta dai Carabinieri di Carinola, da parte della mamma della minore ed immediatamente venivano avviate le indagini del caso.

L’attività conseguente, basata sull’escussione in modalità “Protetta” della minore ha potuto lumeggiare sul modus agendi dell’indagato che, fin dall’estate del 2018, poneva in essere, in tempi diversi, una serie di comportamenti che costringevano la minore, all’epoca dei fatti di anni 10, a subire atti sessuali nonché mostrandole materiale pornografico, al fine di indurla continuamente a subire tali atti.

Il Procuratore della Repubblica, dr.ssa Maria Antonietta Troncone, dati i gravi indizi di colpevolezza, emersi corroborati anche dal sequestro di strumenti informatici che davano prova della presenza di materiale pedopornografico, inoltrava immediata richiesta di Ordinanza cautelare al G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, nella giornata di venerdì 24 aprile 2020, emetteva il decreto restrittivo.

L’indagato è stato tradotto presso il Carcere Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.