Cancello ed Arnone: grande successo per il ” Concerto di inizio anno”

di Elisa A. Cacciapuoti

Cancello ed Arnone apre alla grande il 2020 e all’insegna della grande musica. Ha avuto luogo ieri, 2 gennaio 2020, presso la Chiesa Maria SS Assunta in Cielo, il “Concerto di inizio anno” tenuto dal Notarilica Ensamble, composto da Marco Rozza (pianoforte), Inna Kulikova (violino), Filippo Staiano (flauto), Artan Tanzi (violoncello), accompagnato dalla straordinaria voce del Soprano Internazionale Teresa Sparaco e dal Tenore Sergio Dragone.

Il “Concerto di inizio anno” si pone all’interno di una serie di eventi che la Pro Loco “Terre di Cancia e Lanio” ha organizzato, di concerto con l’Amministrazione Comunale, per far vivere appieno l’atmosfera e la magia del Natale alla nostra comunità.

L’ultimo appuntamento del calendario “Natale a Cancello ed Arnone” è previsto per domani 4 gennaio alle ore 17:00 presso la Palestra dell’I.C. Ugo Foscolo di Via Settembrini, con una festa dedicata ai bambini con musiche, giochi, baby dance, truccabimbi, zucchero filato. Per l’occasione, i piccoli che hanno partecipato all’ElfoLab, ci delizieranno delle loro esibizioni.

Al termine di ogni progetto, è consuetudine fare dei bilanci.

Ci tengo a ringraziare, a nome mio personale, l’Amministrazione Comunale ed il sindaco Ambrosca, la Pro Loco “Terre di Cancia e Lanio”, ma, più nello specifico, il più sentito e doveroso “GRAZIE” va a Melania Di Benedetto, senza la cui collaborazione tutto ciò non sarebbe stato possibile.

Un sentito grazie anche a Gerardo e Marco Luongo.

Buon 2020 a tutti.