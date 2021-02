Nuova raccolta di PLASTIC FREE a Maddaloni

Maddaloni. Non si ferma all’onda blu dei volontari di Plastic Free che stanno operando ormai a pieno ritmo sul territorio di Maddaloni che ricordiamo è il primo comune italiano ad aver conseguito il riconoscimento di comune Plastic Free. Il nuovo incontro si svolgerà sabato 20 febbraio.l’appuntamento è alle ore 9:30 sul piazzale antistante il bar Del monaco sulla statale. Dalì si partirà per recarsi nell’estrema periferia orientale di maddaloni, in località Colle Puoti.

Una strada che porta alla zona di Maddaloni caratterizzata da terreni agricoli e che ha bisogno di un intervento di bonifica vero e proprio.per partecipare basta iscriversi all’evento su Facebook oppure presentarsi alle 9:30 puntuali per entrare a far parte della grande famiglia di Plastic Free. Vi aspettiamo numerosi. Una passeggiata ecologica che farà respirare meglio l’ambiente e tutti noi!