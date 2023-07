Nuove assunzioni in Campania: Whirlpool diventa TEA TEK spa!

Dopo la cessione del 23 dicembre 2022 dello stabilimento napoletano ex Whirlpool alla Zes della Regione Campania, con il trasferimento delle relative pertinenze al Commissario Straordinario di Governo per la Zona Economica Speciale (ZES) Regione Campania, Giuseppe Romano, in una prospettiva di reindustrializzazione dell’intera area, si è finalmente avuta la risoluzione della destinazione da dare all’ex sito della “multinazionale delle lavatrici”.

TEA TEK spa, azienda campana dei fratelli Granisso, con sedi a Roma, Napoli e Dubai, si è aggiudicata la vittoria del bando pubblicato a dicembre 2022; dunque l’imprenditoria del Mezzogiorno si fa strada nel mondo e sul territorio.

Sono previste: la reintegrazione dei 312 lavoratori perdenti posto, altre 28 nuove assunzioni, tra cui 16 saranno a tempo indeterminato.

Tutto ciò è stato possibile grazie al Regolamento, nato nel 2018, recante l’istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES), che ha come scopo l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture, per favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, promuovendo la crescita delle esportazioni e delle attività industriali in alcune determinate aree del paese.

Il finanziamento di tali operazioni vede la sua fonte nel P.N.R.R. che, con decreto interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021, ha previsto lo stanziamento di 630 milioni di euro da destinare alle zone economiche speciali.

“Il nostro impegno fin dal primo giorno è stato garantire e tutelare la produzione e i lavoratori. Il risultato conseguito è la plastica dimostrazione del valore e delle potenzialità della nostra Zona Economica Speciale e del grande apporto della sinergia istituzionale. Il lavoro messo in campo nei mesi scorsi insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, al Comune di Napoli e alle Organizzazioni Sindacali sta dando i suoi frutti” – ha dichiarato il commissario Romano.

