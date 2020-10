Nuove Restrizioni : I Commercianti di Caserta scendono in Piazza

” Basta Promesse, i commercianti casertani in ginocchio a seguito delle restrizioni invitano la cittadinanza tutta a partecipare alla manifestazione pacifica che si terrà il 29 ottobre a partire dalle ore 18

Sarà attivo un presidio per raccogliere adesione alle ore 9,30. presso il Monumanto ai caduti , simbolo di una città che non vuole arrendersi.

Raccomandiamo mascherina e distanziamento”.

Questo il contenuto del manifesto che sta girando in rete per invitare alla manifestazione prevista per giovedì’ 29 ottobre 2020,tutti i commercianti e cittadini che si sentono penalizzati dall’ ultimo DPCM emanato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.