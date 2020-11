Nuovi DPCM al vaglio, distinzioni aree

Così il premier Giuseppe Conte, nelle comunicazione in Aula alla Camera sulle misure anti-Covid: “Nel prossimo DPCM indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive, l’appartenenza all’una o altra area dipenderà esclusivamente dal coefficiente di rischio di quel territorio. L’inserimento di una Regione avverrà con un’ordinanza del ministro della Salute. E sempre con ordinanza del ministero sarà possibile entrare e uscire da un’area“.

Queste le principali misure contenute nel nuovo Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) che il governo si appresta a varare, probabilmente domani.

Didattica a distanza al 100 per cento nelle scuole superiori, capienza al 50 per cento nei mezzi pubblici, limiti alla mobilità fra Regioni a rischio e alla circolazione delle persone in tarda serata.

E poi ancora la chiusura dei musei, delle sale bingo e scommessa e “stop ai videogiochi ovunque siano collocati“. Anche i centri commerciali rimarranno chiusi nel fine settimana, “ad eccezione di farmacie, parafarmacie, negozi di alimentari e tabacchi che si trovano all’interno“.

Novità anche sul trasporto pubblico locale. Dopo le polemiche delle scorse settimane, il premier ha confermato che si intende prevedere anche “la riduzione sino al 50 per cento del limite di capienza dei mezzi pubblici locali“, al momento fissata all’80 per cento.